Boa campanha na Superliga ‘quebra’ Rio do Sul

Rio do Sul vai pagar caro a boa e surpreendente campanha que fez na Superliga.

A maioria dos times, inclusive os grandes, optou em diminuir o investimento para a próxima temporada.

Algumas jogadoras, entre elas várias do time catarinense, se valorizaram e ganharam espaço no mercado cada vez mais inexplicavelmente inflacionado.

O técnico Spencer Lee aceitou a proposta de Osasco e vai trabalhar na comissão técnica da equipe paulista conforme o blog divulgou na terça-feira passada com exclusividade.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/osasco-traz-spencer-lee-para-a-comissao-tecnica/

As atacantes Ju Nogueira, Vanessa e Isabela, além da levantadora Giovana, estão de malas prontas para São Paulo.

As duas primeiras devem desembarcar no tradicional Pinheiros. Isabela e Giovana foram mais corajosas e discutem proposta do Sesi.

Sem técnico e agora praticamente sem time, Rio do Sul terá que se reestruturar e começar do zero.