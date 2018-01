BRASIL faz selfies e passeia. Bulgária faz turismo e conhece Maceió.

A selfie de Dani Lins, simpática com sempre, é o que de mais interessante se pode tirar da galeria de fotos do primeiro jogo entre BRASIL e Bulgária em Maceió.

O ‘desafio’, intitulado pela CBV, passou longe.

Se o objetivo era testar o time, o técnico José Roberto Guimarães não deve ter ficado nada satisfeito.

Se o objetivo era dar ritmo de jogo ao time, talvez o treinador tenha ficado mais contente.

Se o objetivo principal era divertir o público e brindar os torcedores de Maceió com uma vitória, aí sim a meta foi alcançada.

A Bulgária que se apresentou para o primeiro amistoso foi muito abaixo do que se esperava. Só deu para livrar a cara de Vasileva, velha conhecida do treinador, e ainda assim com boa vontade.

A seleção brasileira fez sua parte. Ganhou em ritmo de treino por 3 a 0 com 25/21, 25/19 e 25/13 em apenas 1h16 de jogo.

Sem poder contar com Joycinha e Fernanda Garay contundidas, o treinador colocou Monique de oposta e Natália na ponta. Fabiana reapareceu no meio ao lado de Juciely.

Dani Lins e Gabi completaram o time.

Bárbara, Adenízia, Sheilla, Mari e Macris também ‘brincaram’.

Natália foi a maior pontuadora.

É improvável que a Bulgária consiga jogar pior na segunda partida.