‘BRASIL’ perde e favoritos vencem na abertura do Europeu

Os favoritos venceram sem sustos na primeira rodada do Campeonato Europeu.

A Rússia, atual campeã, derrotou com facilidade a Bulgária por 3 a 0. A dupla formada por Goncharova e Kosheleva foi responsável por 26 pontos das russas.

No outro jogo do grupo C, a Croácia, comandada pelo brasileiro Ângelo Vercesi, foi derrotada pela Bielorrússia por 3 a 0.

A Bélgica, que é sede do evento, passou com tranquilidade pela Hungria por 3 a 0.

Pelo mesmo grupo a Turquia, uma das forças do europeu, venceu o Azerbaijão por 3 a 0.

Em jogo válido pelo grupo D, a Sérvia, já classificada para a olimpíada, ganhou da Alemanha de 3 a 0. A República Tcheca fechou o dia derrotando a Romênia pelo mesmo placar.

Jogando em casa e contando com o apoio da fanática torcida, a Holanda fez bonito e superou a Eslovênia por 3 a 0.

Ainda pelo grupo A, considerado o mais equilibrado, a Itália bateu a Polônia por 3 a 1.