BRASIL volta de mãos abanando dos mundiais sub-19 e sub-23

É uma decepção atrás da outra.

Insucesso atrás de insucesso.

Só muda a competição e o endereço. Depois do vôlei feminino fracassar no mundial sub-18, chegou a vez deles.

O BRASIL volta do Bahrein e do Cairo de mãos abanando.

A seleção sub-19 caiu nas quartas de final para o Irã por 3 a 0 e vai disputar no máximo o quinto lugar.

Muito ruim.

No Cairo, Egito, o time sub-23, comandado por Giovane Gávio perdeu a disputa do bronze para Cuba. A regra que está sendo testada, melhor de 7 sets com 15 pontos, determinou a goleada cubana por 4 a 1.

E assim caminha a base do vôlei brasileiro. Tem gente que acha normal…