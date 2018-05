Brenda Castillo, melhor líbero do mundo, negocia com Bauru

Bauru veio para ficar e pensa grande.

Enquanto o time treina e sonha ainda com a classificação para os playoffs da Superliga, os dirigentes já trabalham na formação do time para a temporada 2016/17.

Brenda Castillo, líbero da seleção da República Dominicana, deve desembarcar no BRASIL em breve.

A jogadora, considerada a melhor do mundo na posição, negocia com clube. As conversas estão adiantadas e Bauru dá como certa a contratação da atleta.

Brenda, de 23 anos, tem contrato até maio com o Lokomotiv Baku, do Azerbaijão.

Quem indicou a contratação da líbero foi o técnico da seleção dominicana, Marcos Kwiek, que assumiu há pouco tempo o comando do time no lugar de Chico dos Santos. O treinador conduz diretamente o assunto.

Brenda, eleita melhor líbero da Copa do Mundo do Japão em 2015, soma a impressionante marca de 75 premiações individuais desde 2008 quando passou a vestir a camisa da seleção.