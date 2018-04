Camila Brait: a emoção não pode dominar a razão

É plenamente compreensível a enorme frustração de Camila Brait.

Preterida pelo técnico José Roberto Guimarães, a jogadora acabou sendo cortada dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

Não é fácil.

Mas é errado atribuir que a líbero pela segunda vez consecutiva saiu nas mesmas circunstâncias. Em Londres 2012 o caso era completamente diferente. Fabi era absoluta e o treinador nunca escondeu que esperaria por Natália até quando pudesse.

O mesmo foi feito agora em 2016 com Fabíola que deixou Roberta fora da Olimpíada.

Tenho convicção de que o desabafo de Camila nas redes sociais, sim porque aquilo na verdade foi um desabafo, foi escrito ainda no calor da emoção e a razão ficou em segundo plano. Prefiro não entrar no mérito da questão familiar.

A emoção é algo que nos faz agir por impulso, pensando exclusivamente no bem estar, na alegria momentânea. Agir com a razão é pensar no amanhã e nas consequências de uma decisão e de seus atos.

Camila é jovem, talentosa ao extremo e tem uma carreira inteira pela frente. Muitos anos de vôlei. Seria uma tremenda bola fora abdicar de seleção brasileira.

No próximo mundial em 2018 ela terá 29 anos e nos jogos olímpicos de Tóquio em 2020 completará 31.

Que tal refrescar a memória dela e lembrar que Serginho vai jogar a Olimpíada aos 40 anos?

Camila se precipitou certamente ainda levada pelo coração.

Ela deve repensar e chegará a conclusão de que o tempo cura tudo ou quase tudo. Um pouco de planejamento, sem prejudicar contratos previamente assinados, será suficiente para realizar o sonho de ser mãe.

Talvez a maternidade seja um fator motivacional para voltar à seleção. Fabíola é um exemplo claro. Ou não?

Ela está corretíssima quando afirma que vai se dedicar ao clube, no caso Osasco. Faz ela muito bem. Não existe lugar melhor para dar a volta por cima. Certamente será recebida com carinho pela comissão, novas companheiras e torcida.

A opinião, que ela deve levar em conta se quiser, é que a última temporada no clube não foi boa e Camila esteve abaixo do que pode apresentar. Faltou também foco. São poucos os que conseguem conciliar duas carreiras ao mesmo tempo. Normalmente não dá certo embora existam exceções.

Não creio, ou prefiro não crer, conhecendo Camila como conheço, em soberba ou acomodação.

Léia apenas aproveitou as oportunidades, cresceu na hora certa, ganhou corpo e a disputa rigorosamente na bola. É a menos culpada. Aliás, não existem culpados. Nem o técnico, livre para fazer suas escolhas.

A vida, leia-se esporte, é feita de escolhas e sempre existe o duelo entre razão e emoção, consciência e coração e é necessário abrir mão de um deles.

A emoção não pode dominar a razão. A regra é agir seguindo o raciocínio dos pensamentos e não os sentimentos do coração.

É como dizem: a razão é a emoção da pessoa racional e a emoção é a razão da pessoa emocional.