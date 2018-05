Campinas, sem verba, mira Theo e negocia com Wallace Martins.

O cenário é ruim em Campinas.

O clube, sem verba, tenta se manter de pé e busca dentro da realidade financeira reforços para a próxima temporada. Nomes como Lukinha e Luizinho não empolgam.

O levantador argentino Demian Gonzalez é o principal jogador do atual elenco. Sozinho porém não vai resolver.

Campinas andou flertando com Renan Buiatti. Como não apresentou nenhuma proposta oficial, perdeu. O oposto, que treina com a seleção em Saquarema, deve ir para a Itália.

A segunda alternativa para a posição seria Theo. A pedida alta, algo em torno de R$ 800 mil, passou longe das possibilidades de Campinas.

Wallace Martins, velho conhecido do torcedor e que jogou a última temporada no Blazers, do Japão, virou opção.