Canoas, operado da vez, joga a Superliga que merece. Bem feito para os clubes.

O bravo time de Canoas foi mais um prejudicado pela arbitragem na Superliga. E daí?

O primeiro árbitro, Marcos Vargas, cometeu dois erros absurdos. Só ele não viu o desvio de João Rafael no ataque de Abouba. O que seria 24/23 para Canoas, virou 23/24 contra.

Para piorar as coisas, não satisfeito, Marcos Vargas puniu Abouda com cartão vermelho determinando assim a vitória do Sesc por 3 a 1. Canoas chiou, bateu perna, teve dirigente sendo contido para não agredir o árbitro e a torcida saiu revoltada.

Só que Canoas não pode reclamar de rigorosamente nada. O clube é conivente com a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, e aceitou disputar a fase de classificação nesses moldes, ou seja, sem o video challenge.

Como não chegará até a semifinal está sujeito a ser garfado novamente.

O Sesc, sem graça, comemora. Só não deve esquecer que pode virar refém a qualquer momento dos homens de vermelho. Por fim, vi muita gente reclamando que João Rafael deveria ter se acusado.

Isso não existe. Nem aqui, nem na China.

Cada clube tem a Superliga que merece.