CBV minimiza fracasso, elogia ex-funcionários e afirma que Zé Roberto, Renan e Bernardinho são os responsáveis pelas escolhas na base.

2017 é um ano trágico para as categorias de base do BRASIL. É para ser apagado da história. Nunca se perdeu tanto. Jamais o vôlei brasileiro esteve tão em baixa.

Apesar das derrotas sucessivas e uma enorme distância ainda que seja apenas do pódio, Radamés Lattari, CEO da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, acha que o caminho está certo.

Aposta no futuro.

O blog, curioso, enviou algumas perguntas, via assessoria, para o diretor máximo da entidade.

Radamés, entre outras coisas, enaltece o passado de vitórias do país. Curiosamente, afirma que as escolhas dos treinadores das categorias de base são feitas pelos técnicos das seleções adultas, eximindo parte da responsabilidade da CBV.

O dirigente, na contramão do que pensam José Roberto Guimarães e Renan, foi além e elogiou técnicos brasileiros, ex-funcionários da CBV, e que hoje trabalham em outras seleções.

1) Como o novo CEO da CBV explica o fracasso das seleções de base do BRASIL nos mundiais das categorias sub-18 e sub-19?

A CBV sempre teve um modelo de gestão que deu grandes resultados e que passou a ser copiado por todos que não treinavam a mesma quantidade, nem davam a mesma atenção ou seriedade as categorias de base. Passamos a uma nova etapa em que seguimos tentando obter resultado, mas, acima de tudo, temos como meta preparar jogadores para o futuro. Hoje, estamos pegando jogadores com mais potencial físico e de desenvolvimento visando o futuro, obviamente sem deixar de buscar resultado. A CBV quer sempre obter os melhores resultados possíveis e vai continuar lutando e dando as melhores condições para isso.

2) Quem são os responsáveis pela escolha dos treinadores atuais?

Há dois anos que a CBV já estabeleceu uma nova linha de trabalho em que os treinadores-chefes escolhem os técnicos da base, assim como os preparadores físicos das seleções adultas escolhem os da base, da mesma forma com os fisioterapeutas, médicos.

3) Como explicar que o BRASIL sempre foi modelo e inúmeras vezes campeão nos anos 90 e hoje não ganha mais nada?

A cada ano todos os países passaram a dar a mesma importância que o Brasil sempre deu as categorias de base, o que tornou as competições mais equilibradas. Essa faixa etária é sempre uma incógnita, em função de ser um início de trabalho. Sob orientação do Zé Roberto e, antes do Bernardinho e agora do Renan, todas as nossas comissões técnicas estão seguindo a mesma filosofia de trabalho, que é revelar atletas para o futuro. Vale ressaltar que nestas categorias existem muitas variações. Cito como exemplo o Lucarelli, que jogou o Mundial juvenil e foi quinto colocado na competição realizada aqui no Brasil, em 2011, quando o treinador era o mesmo da seleção sub-19 atual, Leonardo Carvalho. Na época, o resultado foi criticado, mas atualmente Lucarelli, Otávio e Lucas Lóh fazem parte da seleção adulta. Hoje, o Lucarelli é um dos nossos campeões olímpicos, assim como o Bruninho, que foi cortado na base e é mais um campeão olímpico, enquanto o levantador titular na época parou de jogar logo depois. Hoje trabalham como técnico das nossas categorias de base, no feminino, o Wagão, assistente do Zé Roberto, o Hairton Cabral, treinador do São Caetano, e o Maurício Thomas, que está se transferindo para a Turquia – todos com grande experiência. No masculino, temos o Giovane e o Nery Tambeiro, que melhoraram a classificação do Brasil nos Mundiais, e o Leonardo, já citado acima.

4) A CBV considera normal os resultados obtidos?

É lógico que gostaríamos de colocações melhores, mas o relato do Zé Roberto e do Renan é que há muito tempo não tínhamos gerações com jogadores com tanto potencial físico e técnico. São equipes bem altas e que, com o trabalho que será realizado ao longo dos próximos anos, nos faz acreditar que serão gerações vencedoras daqui para frente.

5) Por que técnicos renomados e que deram resultado no passado como Marcos Lerbach e Percy Onken perderam espaço?

Quando eu era o técnico da seleção brasileira, os treinadores de base eram esses citados por você (como Marcos Lerbach e Percy Oncken). Mas, podemos perceber que hoje, no pódio do Sul-Americano feminino estavam José Roberto Guimarães em primeiro, Antônio Rizola em segundo e Luizomar de Moura em terceiro. Além disso, temos o sucesso da República Dominicana com o Marcos Kwiek, o Egito que vem conseguindo bons resultados com o Marcos Miranda, entre tantos outros. Tudo isso demonstra que nós temos inúmeros treinadores e, infelizmente, não há espaço para todos nas seleções. Natural que em determinados ciclos ocorram mudanças.