CBV omite caso de doping no vôlei de praia

A 104 dias da abertura dos jogos olímpicos do Rio, a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, omite caso de doping no vôlei de praia.

O blog recebeu informações de pessoas ligadas à CBV que Maria Elisa foi pega no exame antidoping na etapa do Grand Slam do Rio de Janeiro no início de março.

Ela e Juliana, antigas parceiras, são reservas das duplas Larissa/Talita e Ágatha/Bárbara Seixas.

Maria Elisa e Juliana se separaram no fim do ano passado. Hoje Maria Elisa forma dupla com Lili e Juliana atua ao lado de Taiana.

A CBV optou em esconder o fato e não se pronunciar enquanto não tiver o resultado da contraprova que sairá em breve.

Maria Elisa está suspensa preventivamente e por essa razão não está jogando a etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro.

A jogadora fica afastada por tempo indeterminado.

A CBV, procurada pelo blog, não quis falar sobre o tema.

Maria Eliza agiu diferente. Atendeu as ligações. Foi curta e objetiva:

‘Ainda estou levantando as informações. Meu advogado me instruiu e pediu para não falar nada ainda. Mas assim que resolver essa situação vou me pronunciar’.