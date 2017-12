CBV rasga dinheiro e clubes correm atrás do nada na Copa Brasil

A Copa do Brasil explica em parte o buraco financeiro que hoje se encontra a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

É simplesmente inexplicável a existência de uma competição que não vale rigorosamente nada.

A CBV joga dinheiro fora, os jogadores se desgastam com deslocamentos e viagens desnecessárias e o torcedor é enganado.

O torneio não tem apelo algum. Benefício zero para os clubes envolvidos. Nem o futuro campeão escapa.

Juiz de Fora, Sesi, Montes Claros e Taubaté foram expostos ao ridículo. Cruzeiro e Canoas são os próximos.

Em breve as mulheres vão fazer esse papelão e parte do teatro.

Campinas ainda se prestou ao papel de sediar as finais do masculino a partir do dia 19 e uma semana mais tarde ainda vai receber o feminino.

Conquistar a Copa Brasil dá ao campeão o direito de disputar a Supercopa.

Sabe o que isso significa? Nada.