A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, acaba de procurar o blog.

A entidade emitiu nota oficial sobre o caso de doping envolvendo a jogadora Maria Elisa.

O blog recebeu informações de gente ligada à CBV que a atleta teria sido flagrada no exame antidoping em março conforme o post abaixo.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/cbv-omite-caso-de-doping-no-volei-de-praia/

Eis a nota:

NOTA OFICIAL

Conforme previsto no artigo 14.3.1 do Código Mundial Antidopagem (CMA) e Padrão Internacional para a Proteção de Privacidade e das Informações Pessoais, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) não pode tornar públicas informações a respeito de controle de dopagem antes de ser comunicada oficialmente pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) do resultado final do processo.

Confederação Brasileira de Voleibol