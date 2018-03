CBV, via Radamés Lattari, propõe reunião com federações sem clubes e atletas antes da Assembleia Geral

Os próximos passos da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, e parte das federações aliadas vazaram.

É bom os atletas e clubes abrirem os olhos. Tudo está sendo devidamente articulado e ensaiado para que as federações continuem dando as cartas na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Os recentes escândalos porém fizeram a alta cúpula da entidade se mexer a fim de evitar possíveis desentendimentos no dia da Assembleia Geral que está marcada para o próximo dia 21 em Saquarema.

Depois das denúncias divulgadas pelo blog, como a ‘farra’ em passagens aéreas, trocas de mensagens e briga pública entre CBV e Federação Gaúcha, o blog teve acesso a novas conversas.

Uma delas fala na sugestão de Radamés Lattari para que um dia antes, 20, somente os presidentes de federações façam uma reunião com a CBV para traças as estratégias a serem usadas no dia seguinte.

O objetivo, como a própria conversa sugere, é esvaziar Minas, Pinheiros e os representantes dos jogadores, que terão direito a voto na Assembleia Geral.

A CBV não pretende, até onde o blog chegou, repetir o que fez o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que aumentou para 12 o número de atletas representantes, ou seja 30% no caso do COB.

Hoje apenas 0,6% do colégio eleitoral é destinado aos atletas que são representados por André Heller e Emanuel.

A Assembleia terá que aprovar as contas de 2017 e votar propostas para mudanças no estatuto.