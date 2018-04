Chegaram (quase) as duas melhores seleções do Grand Prix

Bangkok, TAILÂNDIA.

Não dá para afirmar que chegam para a final do Grand Prix as duas melhores seleções do campeonato. A China, se não tivesse mandado o time B para Bangkok, brigaria no mínimo de igual para igual com BRASIL e Estados Unidos.

A decisão de Lang Ping de poupar as jogadoras para a Olimpíada colocou as chinesas na disputa do modesto quinto lugar com a Tailândia.

O sábado, como era de se imaginar, foi tranquilo para BRASIL e Estados Unidos. Duas vitórias por 3 a 0 sem contestação.

Respeito e como aqueles, incluindo José Roberto Guimarães, que acham que a Holanda vai dar trabalho nos jogos olímpicos. Respeito mas discordo frontalmente. A Holanda só chegou para jogar as semifinais porque a China desistiu do Grand Prix. É um time razoável tecnicamente, fraco de passe, com uma levantadora previsível e Robin de Kruijf e Sloetjes como destaques. A capitã Grothues fez falta no passe.

O resultado era mais do que previsível e por muito pouco a seleção brasileira não deixa escapar o terceiro set.

Os dois primeiros sets foram um passeio. Foi um BRASIL sacando muito bem, equilibrado e concentrado, bem diferente daquele que correu atrás do placar no terceiro e se recuperou no fim da partida. Cumpriu e bem com a obrigação.

O mesmo fez a seleção dos Estados Unidos contra uma Rússia dependente exclusivamente dos ataques de Goncharova. História bem parecida com vitória por 3 a 0, dois sets tranquilos, primeiro e principalmente terceiro, e alguma resistência no segundo set.

O passe continua sendo um dos sérios problemas da Rússia. É raro vez as meios jogando. Mas o que vimos em Bankgog não é a realidade. A entrada de Kosheleva, lesionada nas costas, deixa a Rússia muito forte e candidata a medalha no Rio.

Os Estados Unidos primam pela regularidade

Karch Kiraly tem nas mãos o melhor e mais completo elenco do vôlei mundial. São várias alternativas e o time não perde consistência e nem a maneira de jogar quando as jogadoras que são chamadas do banco.