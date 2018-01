Chico dos Santos, em Bauru, é o segundo a cair. Quem será o próximo?

O vôlei se aproxima do futebol.

Chico dos Santos não resistiu e caiu após a derrota de Bauru para o Minas por 3 a 0. Sem muita convicção, a diretoria deixará o assistente Fernando Bonatto dirigindo o time até o fim do ano.

A demissão de Chico porém não foi surpresa.

Foram 18 meses em Bauru e a grande conquista do técnico foi o título da Superliga B da temporada passada. O resultado, em tese, consolidou o trabalho e garantiu a equipe na elite do vôlei brasileiro na edição 2015/16.

Boa parte da nova geração de jogadoras precisa aprender a conviver com a cobrança nos treinos, jogos e no dia a dia. Chico não era o tipo do cara que aliviava. Cobrava do jeito dele e talvez tenha pagado caro por isso.

Como no futebol, é mais fácil trocar um do que trocar 12 ou 14 jogadoras.

Wagão foi o primeiro a perder o cargo na Superliga. E é justamente o ex-técnico do Pinheiros o nome mais cotado para assumir Bauru em 2016.

Curiosamente, o próximo jogo de Bauru será justamente contra o Sesi, de Talmo, que balança desde a temporada passada e está por um fio no clube.