China tenta, esbarra na incompetência holandesa e ressuscita BRASIL no Grand Prix

Nanjing, CHINA.

A seleção brasileira já estava fazendo as malas. Nenhuma jogadora ou membro da comissão técnica foi visto no ginásio. Ninguém contou. O blog viu de perto a China representar muito bem.

O que se especulava só não aconteceu por causa da incompetência da Holanda.

A China, jogando em casa e com o ginásio lotado, precisava ganhar dois sets para ser primeira colocada. Abriu 2 a 1 e relaxou no quarto set permitindo o empate.

Até aí tudo dentro do script programado.

A questão toda era saber como as chinesas se comportariam no tão esperado tie-break. Jogo equilibrado até a metade do set. Como era previsto, a China fez pouca força para vencer.

Eliminar e tirar o BRASIL do caminho não seria ruim. A derrota, se acontecesse, para os leigos, não criaria nenhuma suspeita ainda mais depois de um 3 a 2 tão disputado.

Só que quem respira o Grand Prix sabe que não é bem assim. Desde cedo os comentários no hotel davam conta de uma possível ‘entregada’ chinesa.

E foi exatamente o que aconteceu. Com classe.

A Holanda teve 14|10 no tie-break e só não fechou por absoluta falta de competência. Ainda teve duas oportunidades após ceder 14\14. Não fechou.

A China então se viu obrigada a vencer. Uma derrota, aí sim, nessas circunstâncias estragaria a imagem do time campeão olímpico. Ting Zhu se encarregou de classificar o BRASIL e eliminar a incompetente Holanda do Grand Prix.