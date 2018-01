Clássico estremece relação entre Paulo Roese e Marcelo Fronckowiak

Paulo Roese e Marcelo Fronckowiak quase chegaram às vias de fato após o clássico entre Voleisul e Canoas pela última rodada da Superliga.

O jogo, vencido pelo Voleisul por 3 a 2, segundo relatos, foi marcado por muita confusão e provocações de ambos os lados antes, durante e especialmente depois da partida.

Os treinadores, citados na súmula, podem ser suspensos pelo Tribunal de Justiça da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O blog recebeu relatos dos incidentes.

O que pode se notar também através das imagens enviadas, foi muita insatisfação e irritação com a arbitragem de Paulo Picanço e Silvio Cardoso.

Paulo Roese e Marcelo são amigos de longa data e jogaram juntos no inesquecível time da Frangosul de 1995. Equipe que contava ainda com Paulão, Carlão e Gilson, hoje técnico no Japão.

O Voleisul, terceiro colocado, joga no próximo sábado contra Campinas no ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo.

Canoas, nono colocado, recebe o Minas no domingo, dia 6.