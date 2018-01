COB interfere, CBV não resiste à pressão e acaba com polêmica no vôlei de praia.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, não resistiu. Cedeu.

O blog apurou que COB, Comitê Olímpico Brasileiro, entrou no circuito e ‘sugeriu’ sutilmente ao diretor Fúlvio Danilas, responsável pelo vôlei de praia, que os resultados obtidos dentro de quadra prevalecessem.

E mais.

Exigiu que a CBV, diferente do que era proposto para janeiro, anunciasse o quanto antes as duplas classificadas. Será assim.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda pressionada pela mídia e opinião pública, fora a péssima repercussão do caso, a entidade vai acatar a ‘sugestão’ do COB e confirmar em breve as duplas Ágatha/Bárbara Seixas e Evandro/Pedro Solberg nos jogos olímpicos do Rio em 2016.

A CBV chegou a cogitar anteriormente deixar de lado o critério técnico e a posição das duplas no ranking. Agora não.

A decisão acaba de vez com o sonho olímpico de Juliana/Maria Elisa e Ricardo/Emanuel, duplas diretamente interessadas.

Entre as mulheres, uma delas deve ser indicada como reserva imediata das duplas classificadas.

Larissa/Talita e Alison/Bruno Schmidt, lideres do ranking, estão confirmados.

Dos 4 jogadores, Bruno é o único que ainda não disputou uma olimpíada.