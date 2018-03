Coincidência gera desconfiança no Rio de Bernardinho e Monique

Nada chamou mais atenção em Uberlândia do que a ausência de Monique.

A oposta, que se desentendeu com Bernardinho na final do Sul-Americano em Belo Horizonte, simplesmente não viajou para enfrentar o Praia.

A atitude da comissão técnica poderia sugerir algo como punição ou castigo pelo comportamento inadequado da atleta. Exemplo para o grupo para que tais fatos não se repitam.

A princípio não. Só parece ser uma daquelas incríveis coincidências.

O blog apurou que Monique está com uma lesão no abdômen. Pode até ser. O que causa certa estranheza é fato da jogadora ter atuado normalmente os 5 sets contra o Minas no sábado passado, ou seja, há 4 dias.

O blog fez contato com a assessoria do Rio para falar sobre o tema e ainda não recebeu retorno.

Yonkaira Peña, domincana, jogou como oposta.

A vitória de 3 a 2 sobre o Praia devolve a paz temporária ao clube. Se vai devolver Monique como titular é outra questão. Vai depender de como ela irá se comportar até os playoffs.