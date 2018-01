Congresso mundial deve aprovar mudanças na regra do vôlei após Rio-2016

A partir de setembro de 2016 o vôlei deve ter novas mudanças na regra.

Conforme manda o estatuto, nenhuma alteração pode ser feita durante o ciclo olímpico.

O blog teve informações de que as mudanças serão propostas e estariam muito bem encaminhadas para serem aprovadas no Congresso Mundial em 2016.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jogador terá 15 segundos para sacar a partir do momento em que o ataque for concluído, ou seja, que a bola tocar na quadra. Se o tempo não for respeitado, o ponto é automaticamente cedido ao adversário que passa a ter o direito de sacar.

As comemorações, segundo estudos da FIVB, Federação Internacional de Vôlei, em alguns casos se estendem além do limite e levam até 30 segundos.

As emissoras de televisão, detentoras dos direitos de transmissão em diferentes países, aprovam a ideia, pressionam e se mostram favoráveis a mudança imediata.