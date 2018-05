Continuidade ou nova filosofia?

A possibilidade da chegada de Giovane Gávio na seleção brasileira juvenil remete à seguinte pergunta:

A filosofia nas categorias de base será diferente ou teremos apenas a continuidade do trabalho que vinha sendo feito?

Os últimos resultados não empolgam e mostram que o BRASIL parou.

Desde 2009 a seleção não ganha nada na categoria. O título conquistado na Índia deixa saudades. Nomes como o ponta Maurício e o central Isac começavam a despontar. Daquele grupo os dois são os únicos que sobreviveram e até hoje são aproveitados na principal com Bernardinho.

A Rússia ganhou os últimos 3 mundiais e pior, o BRASIL viu a Argentina evoluir e assumir o posto de melhor seleção da América do Sul na categoria. Os argentinos foram prata em 2011 e 2015, no México.

Douglas Souza, no Sesi, e o levantador Fernando, no Cruzeiro, se destacam na Superliga. É pouco. Dos 20 inscritos para o mundial de 2015 nenhum deles jogará a Olimpíada do Rio.

A troca de técnico é sempre questionável.

Giovane foi um craque dentro de quadra. Fato.

Tomara que do lado de fora possa mostrar a mesma competência, tenha liberdade nas escolhas e possa seguir sua filosofia sem a influência dos superiores.

Sem política e apenas comprometido com o trabalho de revelar novos talentos para o esporte.