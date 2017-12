Copa Brasil vale muito para Minas e Praia e não vale nada para Osasco e Rio.

A famigerada Copa Brasil movimenta a cidade de Campinas no fim de semana.

Não muda nada na vida do Rio e de Osasco. Para Minas e principalmente para o Praia a realidade é outra.

Vencer o Rio é o maior desafio para o Praia. Maior até do que ser campeão. Até hoje o time do Praia jamais conseguiu ganhar nenhum jogo do Rio. Perdeu todas as partida que disputou.

Campinas é mais uma oportunidade de quebrar esse incomodo tabu.

O Praia deve encarar a Copa Brasil como a chance da vida. Para o Rio não vale nada.

O mesmo discurso serve para Osasco. O foco é a Superliga. Tanto faz ganhar ou perder a semifinal contra o Minas. Campeão em 2014, Osasco nem jogou as finais de 2015 e 2016.

O Minas não. O tradicional clube mineiro nunca foi campeão e busca afirmação. A Copa Brasil chega em ótima hora.