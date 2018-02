Crise financeira da CBV explica porque BRASIL só irá receber duas etapas da Liga das Nações.

A quem possa interessar.

A Liga das Nações chega para fazer história. Pena que o torcedor brasileiro terá poucas oportunidades de ver as seleções masculina e feminina em casa.

O motivo é simples, triste e de conhecimento geral.

A crise financeira que atravessa a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, explica o fato do BRASIL estar sediando apenas duas etapas do torneio. E mais.

Rio e Barueri só estão abrindo as portas por força contratual. As principais seleções do mundo, ’12 core’, são obrigadas a sediar pelo menos uma etapa.

Vale ressaltar, diferente do que anda sendo comentado, que os grupos foram definidos através de sorteio.

Os países enviaram suas sugestões de sediamento, com primeira, segunda e terceira opções de prioridades. Os países que sediarão mais de uma vez não foram beneficiados. Isso aconteceu porque alguns optaram por não sediar ou quiseram sediar apenas uma vez

Por fim, nada tem a ver com dinheiro. Os países não pagam atualmente qualquer taxa de inscrição, ao contrário, dão apenas 100 mil dólares para sediar as etapas.

A seleção feminina recebe em Barueri entre os dias 15 a 17de maio, Alemanha, Japão e Sérvia. A seleção masculina encara Japão, Coreia e Estados Unidos entre 1 e 3 de junho.

E só.