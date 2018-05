Cruzeiro tropeça, perde ‘gordura’ e vê Taubaté no retrovisor

O que era uma garantia, vira incerteza.

Seria difícil imaginar que o Cruzeiro pudesse ter a liderança ameaçada. O time mineiro reina absoluto praticamente desde o início da Superliga.

A derrota inesperada e surpreendente para Montes Claros diante da própria torcida fez a diferença entre Cruzeiro e Taubaté, os dois que brigam pelo título, cair para apenas 1 ponto.

A única boa notícia em Contagem foi a volta de Isac ao time titular. O central do Cruzeiro e da seleção estava sem jogar desde dezembro. Mesmo sem o ritmo de jogo ideal, Isac rendeu acima do esperado e foi um dos maiores pontuadores do tome ao lado do atacante Leal.

Ninguém porém rodou mais que Bob, 22 pontos, ponta de Montes Claros.

A vitória no clássico mineiro foi justa e merecida. Resultado que deve ser ainda mais valorizado pelo fato do campeão brasileiro e mundial ter atuado com a força máxima.

Montes Claros jogou melhor a maior parte do tempo e só caiu de rendimento no terceiro ser quando perdeu por 25/14. No mais, dominou o Cruzeiro e ganhou com autoridade.

Ajuda de um lado, ajuda do outro.

Taubaté, que despachou Campinas novamente com facilidade, ajuda indiretamente Montes Claros.

Campinas parou nos 27 pontos, Montes Claros foi aos 24 e a briga pelo quarto lugar fica em aberto. Isso sem contar com o Minas que venceu Juiz de Fora e soma 25.