Cubano Leon, cidadão polonês, troca a quadra pelo vôlei de praia

Cidadão polonês desde o mês passado, o cubano Wilfredo Leon irá se aventurar no vôlei de praia.

Conforme o blog divulgou recentemente, o jogador ganhou cidadania polonesa.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/cubano-leon-ganha-cidadania-e-da-primeiro-passor-pela-selecao-da-polonia/

Os fãs do atleta terão a rara oportunidade de ver Leon jogando vôlei de praia.

Como já é tradição no verão da Rússia, o Zenit Kazan, clube do jogador, irá promover um torneio no próximo fim de semana.

A Summer Cup Zenit acontece anualmente e é usada como estratégia de marketing. A competição existe desde 2009 e será jogada entre os dias 14 e 16.

O jogo exibição de 2015 contará com Leon e Igor Kozbar.

Os jogadores de quadra enfrentarão os vencedores da Copa do verão de vôlei de praia.

Sergey Tetyukhin, Igor Kolodinskiy e o levantador italiano Vermiglio já foram protagonistas do evento.