Davide Mazzanti é o novo técnico da Itália

Sai Marco Bonitta e entra Davide Mazzanti.

O atual técnico do Conegliano, de 40 anos, foi o escolhido para assumir a seleção feminina da Itália.

Carlos Magri, presidente da FIPAV, Federação Italiana, deve oficializar o nome do treinador nas primeiras semanas de 2017.

Mazzanti foi assistente técnico de Marco Bonitta entre 2005 e 2009.

Casado com Serena Ortolani, ex-jogadora da seleção, ganhou as duas últimas edições do campeonato italiano com Casalmaggiore em 2015 e Conegliano em 2016.