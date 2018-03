Derrota com sabor de título para Maringá

Que me perdoem os grandes. Hoje poderia falar da tranquila e esperada vitória do Cruzeiro contra Montes Claros no Sul-Americano.

Dava perfeitamente para citar os 3 a 1 de Taubaté contra São Bernardo ou a classificação do Minas para os playoffs.

Mas não.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A briga ponto a ponto de Maringá e São Bernardo contra o rebaixamento chama atenção e merece registro.

Após abrir 2 a 0 fora de casa, Maringá levou a virada de Canoas e sofreu a décima quinta derrota na Superliga. Poderia ter sido melhor?

Sim.

Não dá porém para reclamar. Sair do sul com 1 ponto na bagagem pode representar a permanência na divisão de elite.

Maringá tem 13 pontos contra 12 de São Bernardo.

Cada time tem 3 jogos pela frente.

Maringá joga contra Minas, Bento e Montes Claros todos em casa.

São Bernardo terá Canoas, Campinas (fora) e Minas.

A Superliga conhece 7 dos 8 classificados para as quartas de final. Canoas, 22, e Bento, 18, disputam a última vaga.

Nenhum dos envolvidos em tese pode tirar o pé. Isso em tese. Existe porém uma boa tendência que na décima rodada, dia 8, quando Maringá recebe Bento e São Bernardo, que já terá jogado contra Canoas na rodada anterior, sai contra Campinas, seja tudo resolvido.