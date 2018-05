Dito e feito: Éder é jogador do Sesi e assina para 2018/19.

O blog antecipava há duas semanas que seriam grandes as chances do campeão olímpico Éder substituir Lucão no Sesi.

Dito e feito.

O acerto entre as partes já aconteceu só que Éder será anunciado oficialmente apenas quando a Superliga terminar. O segundo jogo acontecerá domingo em Belo Horizonte.

O Cruzeiro ganhou a primeira partida por 3 a 2 em São Paulo.

Éder tem 34 anos, estava no Trentino, da Itália, e volta ao Sesi depois de 5 anos. O central teve passagens vitoriosas por Cruzeiro e Taubaté após defender o clube paulista.