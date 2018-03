Duro golpe para Bauru no Rio

Inacreditável e inaceitável o que aconteceu com Bauru diante do Fluminense no Rio. Jogo literalmente na mão e castigo merecido no fim.

Abrir 24 a 21 no quarto set e não fechar costuma custar caro. 3 a 1 que virou derrota no tie-break.

2 pontos que vão fazer muita falta lá na frente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duro golpe para um time que sonhava em terminar a fase de classificação em terceiro lugar e agora não pode mais errar até o fim do segundo turno se quiser atingir o objetivo.

Não é fácil virar grande. O processo é complicado. Bauru está no caminho e é inegavelmente uma da forças do vôlei brasileiro no ainda segundo pelotão.

O que não dá, com o devido respeito ao Fluminense, é perder dessa forma. Serve de aprendizado.