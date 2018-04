´É injusto criticar a Natália. Ela é um exemplo na seleção’, diz José Roberto Guimarães

Nanjing, CHINA.

O café da manhã foi ao lado do técnico da seleção brasileira.

José Roberto Guimarães, diferente do que a maioria imagina, não está preocupado com o resultado do Grand Prix. Quer vencer, é óbvio, mas considera a China favorita ao título:

‘Elas estão fortes com a base campeã olímpica. Não ganham desde 2003 e montaram as finais para vencer. Se isso vai acontecer eu não sei, mas hoje são elas as favoritas. Jogamos até bem apesar da derrota por 3 a 0. Erramos muito, sacamos mal demais e poderíamos, se a gente tivesse sido mais disciplinado, ter vencido pelo menos 1 set’.

O treinador deixa claro que essa temporada será de muito aprendizado para a nova geração:

‘Essas oscilações são normais. Vivemos num sobe e desce. O ideal seria termos mais regularidade. É um time novo que tem dificuldade de armazenar as informações. Tirando a Natália, nenhuma delas foi titular da seleção. Ser protagonista não é fácil. Ao mesmo tempo elas precisam entender que estão tendo a oportunidade da vida. Eu se fosse elas aproveita da melhor maneira. A coisa hoje em dia é muito dinâmica’.

O Sul-Americano, diferente do que a maioria imagina, preocupa o técnico:

‘Não existe mais bobo no vôlei. A Argentina cresceu, evoluiu muito tecnicamente e vai dar trabalho. Esse ano elas conseguiram alguns resultados surpreendentes. Tem o Peru, tradicional, e a Colômbia que vai jogar em casa. Na verdade são todos contra a gente. Será mais um teste para essas meninas’.

Perguntei ao treinador sobre a tal liderança, tão questionada após a saída de algumas jogadoras da seleção. José Roberto Guimarães explicou:

‘Esse é um processo lento. A liderança se cria e aparece na hora certa. É uma característica dessa seleção, mas pode ter certeza que isso vai mudar com o tempo’.

Seria a Natália a responsável, pergunto:

‘A Natália é uma das líderes e exerce essa liderança de maneira mais discreta. Ela vai agir com o tempo. Só que não dá para cobrar liderança como se cobra por exemplo uma melhora em determinado fundamento’.

O técnico pede a palavra e sai em defesa de Natália:

‘Por sinal são injustas as criticas que a Natália tem recebido. Ninguém sabe o que ela tem se esforçado. A Natália teve dois dias de folga desde que voltou da Turquia. O empenho dela é tão grande que ela me pediu para treinar em Barueri ao invés de descansar. A Natália mostrou evolução no passe e assume a recepção sem medo. Ela é hoje uma das melhores jogadoras do mundo e um exemplo na seleção’.

Por fim, José Roberto Guimarães, fez pedido ao torcedor:

‘Peço paciência porque os resultados vão aparecer. Mas a mudança foi grande. Já para a Copa dos Campeões no Japão vamos ter uma nova composição e outra cara’.