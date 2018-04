Éder Carbonera, campeão olímpico, pode voltar ao vôlei brasileiro. Retorno ao BRASIL e ao Sesi.

O blog apurou que o jogador do Trentino tem em mãos uma ótima proposta do clube paulista. A prioridade de Éder no entanto, até onde o blog chegou, seria ficar na Itália.

Éder só não fechou ainda porque o Verona manifestou interesse em contratá-lo. A coisa ainda não evoluiu. A tendência hoje é Éder fechar com o Sesi e substituir Lucão fechado com Taubaté.