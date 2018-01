Elisângela é uma boa aposta de Osasco

Osasco surpreendeu ao anunciar a contratação da veterana Elisângela.

O contrato é de curta duração e prevê que a jogadora dispute apenas o campeonato paulista pelo clube.

Luizomar teve uma boa sacada.

O técnico passa a contar com uma jogadora rodada, experiente e que mesmo aos 36 anos será útil ao time especialmente se estiver bem fisicamente.

Osasco conta com Ivna e a belga Lise Van Hecke como opostas para a Superliga. Lise deve estar à disposição de Luizomar parta a fase final do campeonato paulista.

Não será surpresa porém se Elisângela estender seu compromisso com Osasco. Tudo vai depender do desempenho dentro de quadra e especialmente da maneira como será aproveitada.

Bola ela ainda tem de sobra.

Depois do que passou no Sesi e principalmente no penetra Brasília, Elisângela merecia algo melhor.