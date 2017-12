Estados Unidos e República Dominicana largam na frente na Norceca

Por enquanto nenhuma surpresa no pré-olímpico feminino da Norceca.

Na primeira rodada deu a lógica.

A República Dominicana, do brasileiro Marcos Kwiek, deixou escapar um set mas venceu de virada a seleção de Porto Rico por 3 sets a 1 com parciais de 17/25, 25/13, 25/23 e 25/23.

O trio formado por Prisilla Rivera, Brayelin Martinez e Gina Mambru foi destaque entre as dominicanas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porto Rico, como sempre, dependeu somente de Karina Ocasio que marcou 19 pontos.

No jogo de fundo os Estados Unidos derrotaram com facilidade o Canadá por 3 a 0 com 25/18, 25/18 e 25/15.

Nicole Fawcett foi a maior pontuadora com 14 pontos. Lowe fez 10.

As norte-americanas não foram ameaçadas em nenhum momento e dominaram os 3 sets.

A segunda rodada em Lincoln, no Nebraska, marca República Dominicana x Canadá e Estados Unidos x Porto Rico.

Apenas o campeão se garante nos jogos olímpicos do Rio.