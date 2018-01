Estados Unidos e República Dominicana vencem pela Norceca. Cuba fica longe da Olimpíada.

A cidade de Morelia, no México, recebe a vigésima quarta edição da Copa da Norceca.

A competição irá classificar 4 seleções para a disputa do classificatório olímpico em janeiro provavelmente nos Estados Unidos.

Na primeira rodada, os Estados Unidos ganharam fácil da Costa Rica por 3 a 0.

O Canadá abriu 1 a o contra Cuba, sofreu a virada e teve forças para buscar a vitória no tie-break.

Pelo grupo B, o México superou Trinidad e Tobago por 3 a 0.

No jogo mais disputado do dia, a República Dominicana, do brasileiro Marcos Kwiek, derrotou Porto Rico por 3 sets a 2.

Depois de fazer 2 a 0, as dominicanas permitiram a reação de Porto Rico e só venceram no quinto set com apertado 15/13.

Aurea Cruz, de Porto Rico, foi o destaque com 32 pontos.

Estados Unidos, atuais bicampeões, e República Dominicana fizeram as duas últimas finais da Copa da Norceca em 2011 e 2013.

Cuba é o maior vencedor da história do torneio com 13 títulos.

Os 4 primeiros colocados se classificam para a disputa do classificatório olímpico. Os Estados Unidos devem sediar o evento que classificará o campeão para a olimpíada do Rio.