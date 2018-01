Estados Unidos são campeões da Copa do Mundo. Itália é vice e vai à Olimpíada.

Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro na Copa do Mundo do Japão.

Os norte-americanos quebraram um tabu de 30 anos sem vencer a competição. O último título tinha acontecido em 1985.

A comemoração começou antes da seleção entrar em quadra para jogar contra a Argentina.

Itália e Polônia abriram a última rodada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Líder invicta até então, a Polônia dependia apenas de 2 sets para confirmar a vaga para a olimpíada do Rio. A Itália jogava por um 3 a 0 ou 3 a 1 para eliminar o rival e se classificar.

Novamente comandada por Juantonera, 25 pontos, a Itália abriu 1 a 0, permitiu o empate da Polônia, mas se superou e mesmo pressionada venceu os sets seguintes com 25/22 e 25/19 fazendo 3 a 1.

O resultado colocou a Itália com as mesmas 10 vitórias que a Polônia e 29 pontos, primeiro critério de desempate. Com pontuação idêntica, as seleções decidiram a classificação no set average (divisão das parciais vencidas pelas perdidas) e a Itália terminou com melhor saldo.

A Polônia então passou a depender de uma derrota dos Estados Unidos para a Argentina por 3 a 0 ou 3 a 1.

Os norte-americanos porém não desperdiçaram a oportunidade. Precisando vencer apenas dois sets, os Estados Unidos foram agressivos e fizeram 2 a 0 com extrema facilidade colocando fim na esperança polonesa.

No terceiro set, com a vaga na mão, os Estados Unidos diminuíram o ritmo e permitiram a reação argentina que fechou com a parcial de 25/17.

A confirmação do título veio no quarto set com a vitória tranquila por 25/20.

Os norte-americanos terminaram em primeiro lugar com 10 vitórias e 30 pontos.

Estados Unidos, ouro, e Itália, prata, estão garantidos na olimpíada do Rio.

A Polônia, que liderou 90% da Copa do Mundo e perder a vaga na última rodada, teve que se contentar com a medalha de bronze e vai buscar a vaga nos classificatórios mundiais.

A Rússia, que também buscará classificação nas próximas competições, foi quarta colocada e a Argentina, virtual classificada para a olimpíada pela América do Sul, ficou na honrosa quinta colocação.