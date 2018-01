Estados Unidos se recuperam e derrotam China. Rússia assume liderança da Copa do Mundo.

Em Matsmuto, a seleção dos Estados Unidos mostrou porque é a número 1 do mundo.

Após a surpreendente derrota para a Sérvia na segunda rodada, as norte-americana venceram com autoridade a China, invicta até então, por 3 a 0, parciais de 25-23, 25-17 e 25-23.

O blog estará presente na fase final em Nagoya a partir do dia 3 de setembro.

O resultado deixa os Estados Unidos na terceira colocação da Copa do Mundo com 7. A China caiu para quinto com 6 pontos atrás da Coreia.

A Rússia derrotou o Quênia por 3 a 0 e lidera com 8 pontos.

Em Tóquio, o Japão se recuperou da derrota para a Rússia e passou por Cuba por 3 a 0. As japonesas assumiram o segundo lugar.

Nos demais resultados, a República Dominicana fez 3 a 1 na Argentina e soma 6 pontos.

A Sérvia, sétima colocada, chegou aos 5 pontos depois de vencer o Peru por 3 a 0.

As seleções folgam na terça-feira.

A quarta rodada da Copa do Mundo acontecerá no dia 26 com mais 6 jogos:

Argentina x Rússia, Estados Unidos x Peru, Cuba x República Dominicana, Sérvia x Argélia, Japão x Quênia e o clássico entre China e Coreia.

As duas seleções primeiras colocadas se classificam para a Olimpíada do Rio em 2016.