Estados Unidos, sem Molly Kreklow e Kelly Murphy, na pressão por vaga na Olimpíada

O técnico dos Estados Unidos, Karch Kiraly, surpreendeu e cortou a oposta Kelly Murphy e a levantadora Molly Kreklow para a disputa do pré-olímpico da Norceca.

Nicole Fawcett e Courtney Thompson ganham nova oportunidade entre as 14.

Completam a lista a titular Alisha Glass, as centrais Rachael Adams, Foluke Akinradewo, Christa Dietzen e Tori Dixon, as ponteiras Megan Easy, Kim Hill, Jordan Larson e Kelsey Robinson e a oposta Karsta Lowe.

Kayla Banwarth e Natalie Hagglund são as líberos.

A competição será disputada em Lincoln, no estado de Nebraska, essa semana entre os dias 7 e 9.

A seleção dos Estados Unidos é a grande favorita para ficar com a vaga olímpica. Apenas o campeão se classifica. Segundo e terceiro colocados ainda podem se classificar no pré-olímpico mundial.

Além dos Estados Unidos, participam do pré-olímpico as seleções da República Dominicana, Porto Rico e Canadá.

As norte-americanas, atuais campeãs mundiais, ficaram apenas em terceiro lugar na Copa do Mundo do Japão.

China e Sérvia na ocasião se garantiram na Olimpíada.

A primeira rodada em Lincoln marca República Dominicana x Porto Rico e Estados Unidos x Canadá.