Eu já sabia! Rio sem ‘Peña’ do Pinheiros.

Sabe aquele cartaz que aparece de vez em quando nos estádios e ginásios pelo BRASIL afora?

Pois é.

Se o Rio tivesse torcida na primeira partida das quartas de final ele certamente seria encontrado nas arquibancadas do ginásio do Pinheiros.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem conhece um pouco do histórico do clube paulista nos playoffs não iria se sentir ofendido. Ainda mais vendo o time de Bernardinho do outro lado da quadra.

Na derrota de 3 a 2 dá para dizer que o Pinheiros foi valente, jogou como nunca e perdeu como sempre.

Entra ano, sai ano, a coisa não muda. Toda temporada é igual.

Essa não foi diferente.

O Pinheiros se despede dos sócios caindo para o Rio em casa e semana que vem irá apenas cumprir tabela.

O Rio não teve pena. Aliás, teve sim. Uma Penã inspiradíssima que fez seu melhor jogo desde que foi contratada.

Brilhante.

Ela, a experiência e a tradição do Rio pesaram no tie-break.

O Pinheiros, além de uma leve ‘amarelada’ no fim, perdeu também para o emocional, encabeçado pelo técnico Paulo de Tarso, justamente aquele que deveria dar exemplo. Não é, Milka?