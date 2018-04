Explicar o inexplicável quando a via é de mão dupla

Entender a relação entre jogador e o clube é fundamental nesse época em que o mercado agita os bastidores.

Nenhum(a) atleta pode e vai confirmar qualquer tipo de negociação porque a maior parte dos contratos está em vigor. Alguns compromissos tem prazo de 10 meses, outros 12.

Nesse caso, todos os envolvidos ainda estão empregados e recebem seus salários normalmente até 5 de maio, referente ao mês de abril, ou 5 de junho, referente ao mês de maio.

Por esse simples motivo não podem falar publicamente sobre o futuro sob pena de multa e/ou suspensão do salário do mês.

As informações divulgadas pelo blog são absolutamente pertinentes, apuradas, todas, sem tirar nem pôr.

Fabiana será jogadora do Praia, Paula jogará em Osaco e Juciely no Volero Zurich, da mesma forma que Mari Paraíba, que negou recentemente para depois assumir, irá para a Suíça.

Há de se respeitar a posição das envolvidas, politicamente corretas e valorizando quem paga a conta.

O discurso de Juciely chega a ser engraçado, mas é compreensível. Existe o claro receio de ficar sem o salário do mês fora o fato de pegar os responsáveis pelo clube carioca desprevenidos com a saída.

Tomara que ela seja mais criativa que Mari Paraíba quando for obrigada a anunciar a saída do Rio já que a notícia, segundo ela, NÃO PROCEDE. Era melhor não falar nada até porque será cobrada no futuro.

Por que então não desmentiu e disse que fica no Rio?

Não custa se orientar e as vezes o silêncio fala ideal.

Fabi não. Essa sabe o que diz e o que escreve, literalmente.

Delicadamente disse a verdade, ou seja, que ainda tem compromissos com o Sesi.

A verdade é que os clubes não podem exigir muito até porque mesmo com as jogadoras sob contrato procuram eventuais substitutas que também estão ainda ligadas judicialmente aos adversários.

É a tradicional e conhecida via de mão dupla.