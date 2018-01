Fabiana, enfim, sorri.

É o primeiro passo. Está longe do ideal, mas ver o sorriso de volta no rosto de Fabiana é um bom indício para o Sesi.

A capitã e líder do time foi novamente a melhor em quadra na vitória de 3 a 1 contra Valinhos.

Não que o time tenha jogado bem, pelo contrário. Perder um set para o penúltimo colocado na Superliga não pode ser comemorado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A recuperação de Fabiana, maior pontuadora, sim.

Aos poucos e dentro das limitações técnicas das levantadoras, a jogadora da seleção brasileira vai tentando jogar.

Não se pode dizer que Talmo tenha encontrado o time ideal.

Dayse foi a bola da vez e viu do banco a partida. Ellen e Jaqueline foram as titulares. Quem vem dando conta do recado no meio é Angélica. Andreia pontuou bem.

Vale ressaltar porém que o adversário era Valinhos, portanto todo cuidado é pouco quando os números forem analisados.

O resultado deixa o Sesi no limite entre os 8 primeiros com apenas 13 pontos.