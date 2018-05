Faltam 24 jogos para o penta. Invicto?

O caminho ainda é longo. Restam 5 meses ou 24 jogos para o Cruzeiro comemorar o pentacampeonato brasileiro. A questão é saber se o time conquistará o título invicto ou não.

Mesmo com apenas 3 rodadas disputadas o time está sobrando na Superliga. É o único com 100% de aproveitamento na competição.

Os principais concorrentes para estar na final, Taubaté e Sesi, já tropeçaram. Taubaté deixou dois sets pelo caminho em Canoas e o Sesi perdeu o selo contra o Minas.

A coisa se desenha mais fácil do que nas temporadas anteriores.

Maringá, terceira vítima do Cruzeiro, caiu de pé no Chico Neto. O time do levantador Ricardinho até que fez um jogo equilibrado dentro de suas limitações. Perdeu por 3 a 0 mas valorizou a vitória mineira.

Marcelo Mendez segue revezando os jogadores. Isac e Evandro atuaram desde o início. Filipe ficou de fora.

Rodriguinho foi bem regular e cumpriu bem o papel de ponta passador. Quem gastou a bola foi Leal com 14 pontos de ataque e 4 de bloqueio.

São Bernardo será a quarta vítima do Cruzeiro na quinta, dia 17.