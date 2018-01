FIVB define Grand Prix 2016. BRASIL recebe Itália, Sérvia e Japão.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, não para.

Os comitê executivo da entidade em recente reunião definiu o formato e o regulamento do Grand Prix 2016.

Não existem grandes mudanças em relação a temporada 2015.

A Holanda substitui a República Dominicana no grupo1.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estados Unidos, atual campeão, Rússia, BRASIL, China, Itália, Japão, Alemanha, Sérvia, Tailândia, Bélgica e Turquia completam as 12 seleções.

A competição será jogada entre 3 de junho e 10 de julho.

O BRASIL recebe no primeiro fim de semana as seleções da Itália, Sérvia e Japão.

Os 5 primeiros colocados nos 3 finais de semana de disputa se classificam para a fase final junto com o país anfitrião que ainda será anunciado pela FIVB.

República Dominicana, Polônia, República Tcheca, Porto Rico, Bulgária, Canadá, Argentina e Quênia formam o grupo 2.

O grupo 3 terá Croácia, Peru, Colômbia, Austrália, Cuba, Argélia, México e Cazaquistão.



Os grupos 2 e 3 são jogados em dois finais de semana e as finais acontecerão entre 17 e 19 de junho.

O campeão do grupo 2 se classifica para a primeira divisão em 2017. O vencedor do 3 sobre para o 2 no ano que vem.