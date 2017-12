Fome interminável e hit justificável

‘Deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem’.

O hit entoado nas arquibancadas do Taquaral pela torcida do Cruzeiro se encaixa perfeitamente com a postura do time quando entra em quadra para jogar uma final.

Não é, como muitos julgam, desrespeito com o adversário.

Retrata apenas a gigantesca superioridade técnica entre Cruzeiro e Campinas. Aliás, superioridade do Cruzeiro diante de qualquer equipe do BRASIL.

Perdeu a graça, não para o Cruzeiro óbvio, que não se cansa de ganhar e conquistar títulos.

Campinas amarga um novo vice-campeonato mas sai de cabeça erguida porque chegou até onde poderia, ou seja, segundo lugar, hoje o máximo que pode se alcançar quando o Cruzeiro está do outro lado da quadra.

O primeiro set não mostra a realidade. A vitória de Campinas foi atípica, muito embora merecida. Depois tudo voltou ao normal.

O Cruzeiro passou por cima sem dó nem piedade.

Para falta de sorte do time da casa, a arbitragem, novamente confusa, errou e irritou Wallace em determinados momentos. Péssimo negócio para Campinas. O oposto do Cruzeiro comeu a bola, assumiu a responsabilidade e foi decisivo. Leal, especialmente no quarto set, ignorou Campinas.

Wallace e Leal, humildes que são, sabem que nada disso seria possível sem as mãos mágicas de William. O levantador do Cruzeiro esteve inspiradíssimo e desequilibrou a decisão.

É impressionante a fome interminável de vencer e conquistar títulos do time do Cruzeiro.

O hit é pra lá de justificável.