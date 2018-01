Força, Chape. Clubes, jogadores e técnicos respondem indiferença da CBV

A Superliga infelizmente não parou. Desrespeito total por parte daqueles que comandam o nosso vôlei e que não merecem mais um post sobre o tema. Insensíveis.

Mas teve resposta. Aliás, respostas.

Sem alternativa, os clubes foram obrigados e cumpriram tabela. Sim, porque se os jogadores tivessem voz ativa ou direito de opinião, o que está longe de acontecer, duvido muito que entrassem em quadra.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Que diferença faz saber que o Rio ainda é líder, que o Cruzeiro fez nova vítima, que Bauru conseguiu uma linda e importante virada contra o Pinheiros e que o Sesi finalmente ganhou a primeira, ainda que diante do lanterna Valinhos?

Diferença nenhuma.

O que fica, caros dirigentes, é a atitude daqueles que fazem o espetáculo.

A Chapecoense e os envolvidos no acidente na Colômbia foram homenageados em quase todos os ginásios.

Assim foi em Lajes, Bento Gonçalves, São Paulo e São Caetano.

O que isso significa para os dirigentes da CBV?

Nada.

O que isso significa para os jogadores?

Que são seres humanos antes de atletas.

Com o devido respeito que todos os clubes mereçam, e aí incluo jogadores e técnicos, ainda não dá para se aprofundar tecnicamente nos jogos diante do caos emocional que o país vive comovido com a tragédia da Chapecoense.

E só. Hoje é só isso.