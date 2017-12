França passa; Alemanha para Polônia e joga contra Rússia por vaga na Olimpíada

A Alemanha fez valer o fator casa, manteve a invencibilidade no pré-olímpico masculino e derrotou a Polônia por 3 sets a 2 em Berlim.

Com a vitória os alemãs terminaram a primeira fase na liderança e jogam no sábado contra a Rússia por uma vaga na decisão.

Mesmo com a derrota a Polônia, atual campeã do mundo, segue com chances e enfrentará a França na outra semifinal.

Os franceses, mais cedo, venceram com facilidade a eliminada Bulgária por 3 a 0.

No jogo mais esperado do dia em Berlim, a Alemanha e Polônia duelaram por mais de duas horas.

A Polônia abriu 1 a 0, sofre a virada com 25/17 e 25/22, foi buscar o empate com 25/10, mas não resistiu no tie-break e caiu por 15/10.

Dessa vez o sempre efetivo Grozer não rendeu o esperado pela Alemanha. Hirsch teve que sair do banco e virar protagonista.

Antiga, técnico da Polônia, usou todas as armas que tinha, mas Kurek, Kubiak e cia não suportaram a reação alemã no fim o quinto set.

Apenas o campeão se classifica para os jogos do Rio.

Segundo e terceiro colocados ainda terão nova chance em maio.

Certo é que uma seleção irá sobrar entre Alemanha, Rússia, França e Polônia.