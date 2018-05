Freguesia mantida e gostinho de ‘quero mais’ em Uberlândia

Nem parecia o jogo do líder conta o vice-líder.

Mas quem conhece o histórico de Rio e Praia Clube na Superliga e os confrontos diretos entre os dois times, supremacia carioca, sabia que na prática a coisa seria diferente.

E foi.

O Rio de Janeiro ignorou o fator casa, despachou novamente o freguês vencendo por 3 a 1 e abriu 6 pontos na liderança da competição.

Os dois primeiros sets, verdade seja dita, foram surpreendentemente equilibrados. O Rio abriu 1 a 0 com 28/26 e o Praia devolveu com 26/24. O terceiro e quarto sets mostraram a (dura) realidade entre o Rio e o Praia.

O time de Bernardinho fez 25/14 e 25/20 com enorme facilidade e sem ser ameaçado.

A cubana Daymi fez falta. Walewska foi a mais lúcida do Praia em quadra. A norte-americana Klineman até que pontuou bem e teve desempenho acima do esperado e bem diferente da decisão da Copa Brasil quando não compareceu ao jogo. Só as duas porém não resolveram. E nem poderiam, ainda mais contra o Rio.

Perder para o Rio virou rotina para o Praia.

A freguesia aumenta a cada temporada. O Praia, bem no íntimo, é tudo que o Rio deseja na final da Superliga.