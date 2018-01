‘Fui traído em Bauru e levei uma facada pelas costas’, diz Chico após demissão

O blog acaba de conversar com Chico dos Santos, técnico que foi demitido por Bauru.

O treinador mostrou mágoa e revolta pela maneira como foi tratado pela diretoria do clube. Chico, que ainda tem contrato com Bauru até 2017, não poupou ninguém e criticou o comportamento de algumas atletas como Camila Adão e Fernanda Ísis.

Segundo o técnico, o objetivo seria alcançado e o time iria se classificar para os playoffs.

Como você reagiu ao ser comunicado da demissão?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Fui surpreendido. Apesar dos problemas no dia a dia, o trabalho estava sendo bem realizado. O projeto é bom e me prometeram um time ainda mais forte para o ano que vem. Ganhamos a Superliga B que era a meta principal e fico triste com o rompimento da maneira como aconteceu. A única coisa que exigi era que a diretoria me desse apoio nas atitudes que tomaria no futuro. Não deram. Tenho contrato até 2017 e vamos ver o que irá acontecer’.

O clube vai continuar pagando?

‘Bem, foi o que eles me garantiram. É esperar, até porque não tenho nada assinado com eles até hoje’.

Você se sentiu traído?

‘Totalmente traído. Foi uma decepção. Levei uma facada nas costas deles. Aliás, não só deles como de algumas jogadoras’.

Pode citar nomes?

‘Não gostaria. Preferia falar de jogadoras que me ajudaram como a Ana Tiemi, ótima pessoa. Mas posso dar alguns exemplos. A Camila Adão pediu para sair há 2 meses. Disse que não iria jogar com a chegada da Ana Tiemi e que preferia deixar o projeto. Afirmei que a Ana seria a titular e deixei ela livre. Depois ela me ligou chorando e pedindo pra ficar. Deixei. Ela disse que estava arrependida e que iria ajudar. Não vi isso, mas é normal né em se tratando da Camila. A Fernanda Ísis todo mundo conhece, então nem vou perder meu tempo. Ajudei muito a Mari Casemiro também. Esse assistente, Fernando, saiu, agora voltou e assume o time. Eu trouxe esse rapaz de Cascavel.

Ele te traiu também?

‘Nesse caso não sei. Era um bom profissional, mas tem que aprender muito. Expliquei para ele que não é fácil trabalhar com 18 jogadoras e que os métodos no time adulto são diferentes das categorias de base. Dava muito papo para as meninas, era amiguinho e não era por aí. Agora ele volta …

Você teve problemas de relacionamento com o grupo?

‘Não acho. Tenho meu jeito de trabalhar. Respeito todo mundo, mas exijo ser respeitado e minha filosofia é essa. Joga quem for melhor e não sou de passar mão na cabeça. Algumas jogadoras são muito melindrosas, qualquer grito já acham que é pessoal e não é por aí. Faltou nitidamente empenho para algumas delas e já tinha tomado a decisão de afastar determinadas jogadoras. Elas não estavam comprometidas’.

Quais seriam as afastadas? Então essa seria a atitude que você tomaria?

‘Deixa quieto. Elas sabem. Isso agora não tem a menor importância’.

E a Érika e a Valeskinha?

‘Ótimos reforços. Jogadoras de nível e que certamente iriam ajudar muito. Fui a favor da contratação delas. Talento não se discute.