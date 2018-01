Futuro tenebroso

É preocupante o futuro do vôlei feminino do BRASIL.

A seleção sub-18 tem decepcionado na disputa do campeonato infanto-juvenil que está sendo jogado em Lima, Peru.

O time comandado por Luizomar de Moura jogou 4 partidas e sofreu duas derrotas ainda na fase de grupos. O BRASIL caiu facilmente para Turquia e Itália por 3 a 0.

A classificação só foi obtida no último jogo diante de Cuba.

Nas oitavas de final a seleção feminina irá enfrentar os Estados Unidos. Se perder estará eliminada.

Os Estados Unidos somaram 10 pontos no grupo C e ficaram em segundo lugar. A Rússia ficou em primeiro com 11.

A partida acontecerá na quinta-feira.

Além de BRASIL e Estados Unidos, as oitavas marcam mais 7 confrontos:

México x Alemanha, Itália x Argentina, Egito x China, Turquia x Bélgica, Coreia x Sérvia, Rússia x Japão e Peru x Polônia.

Alemanha e Itália são as únicas seleções com 100% de aproveitamento.

3 vezes campeão mundial na categoria, O BRASIL não ganha o título desde 2009.

A China é a atual campeã e conquistou 3 dos últimos 6 mundiais.