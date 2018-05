Giba: ‘Comissão é a maior vitória dos atletas na história da FIVB’

O blog acaba de conversar com Giba, presidente da Comissão de Atletas da FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

O ex-jogador está voltando ao BRASIL após mais uma etapa da nova carreira de dirigente. Ele se mostra cada vez mais empolgado na função.

Giba agradece a confiança de Ary Graça, presidente da FIVB, e sabe que será cobrado como em qualquer atividade profissional.

Além de Giba, a Comissão de Atletas da FIVB terá o sérvio Vladimir Grbic, que foi nomeado secretário, a russa Ekaterina Gamova, o alemão Julius Brink, a chinesa Xue Chen, o brasileiro Emanuel Rego, a italiana Eleonora Lo Bianco, o polonês Bartosz Kurek, a americana Kerri Walsh e a coreana Kim Yeon-Kyung.

Qual a importância da Comissão de Atletas da Federação Internacional de Vôlei ?

É algo raro, inovador e espetacular. Pena que não tenha existido antes. É muito importante. Vamos tratar de contratos, calendários e tudo que envolvem os atletas. O objetivo é buscar melhorias e sempre chegar em um ponto comum com os times, campeonatos e federações. Teremos voz ativa e poder de voto nos congressos da FIVB e seremos um exemplo para as Confederações.

Como está funcionando na prática? Ainda estamos no começo do trabalho. No mês passado em Buenos Aires, em um Congresso da FIVB, estivemos juntos no evento no qual o Ary Graça foi reeleito e a Comissão foi oficialmente lançada diante dos presidentes das 221 Confederações filiadas à FIVB.

O modelo dá para dizer que seja o ideal? Faremos de tudo para que seja o ideal. Conversamos com o Fábio Azevedo, supervisor da FIVB, que está diretamente responsável pela Comissão dos Atletas, e temos uma folha em branco, para criar. Isso nos deixa em uma posição de encontrar o modelo de forma democrática escutando a todos os membros e atletas do mundo do vôlei de praia e quadra. Essa é nossa função. A Comissão é a maior vitória dos atletas na história da FIVB.

Vocês de fato são ouvidos e as sugestões serão levadas aos responsáveis? Como respondi anteriormente, o lançamento oficial da Comissão foi feito em outubro. Vi em Buenos Aires, no Congresso, que teremos muitas possibilidades de contribuir com o vôlei. Depois do evento em Buenos Aires, nós conversamos muito, mas não nos encontramos. Estive na Suíça para fazer uma imersão de IOC pós-carreira e curso de inglês de negócios, para me encontrar com o Ary, outros dirigentes e darmos o pontapé inicial na prática. Claro que seremos ouvidos. E cobrados.

Você já enxerga resultados? Ainda é muito cedo para falar sobre resultados. Como eu disse antes, primeiro temos que alinhar todos os pontos para começarmos a pensar em resultados.