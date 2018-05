Hoje será (quase) pra valer em Taubaté

Começa hoje de verdade o Sul-Americano de clubes em Taubaté.

Os dois times brasileiros envolvidos na competição venceram com facilidade na abertura do torneio.

Taubaté e Cruzeiro passaram por cima de San Martín e Bohemios. Bolivianos e uruguaios não resistiram como era de se esperar e caíram fácil com por 3 a 0.

A tabela e a divisão dos grupos direciona Taubaté e Cruzeiro na final.

Brasileiros estão de um lado no grupo B e argentinos do San Juan e do Bolivar do outro no grupo A.

Certo mesmo é que BRASIL e Argentina jogarão as semifinais.

Taubaté e Cruzeiro que medem forças logo mais devem em tese usar a força máxima, bem diferente do que aconteceu na estreia quando jogaram com os reservas.

Agora não. O jogo de hoje pode ser uma prévia da final. O resultado dá moral ao vencedor, especialmente no caso de Taubaté, mas não resolve nada.

O Cruzeiro, que luta pelo tricampeonato, é frio e sabe jogar torneio de ‘tiro curto’. Em tese, até por ser o atual campeão mundial, é favorito ao título.

Hoje apenas a rivalidade estará em jogo.